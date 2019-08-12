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В Шемышейском районе лесники нашли заблудившихся грибников

12 августа в 13:40 170 просмотров

В Пензенской области в лесу мужчина с сыном заблудились во время сбора грибов.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 9 августа в 20.50. Жительница Шемышейского района рассказала, что ее муж и сын ушли за грибами в районе села Армиево и не вернулись.

Спасатели провели поиск с применением звуковых и световых сигналов в предположительном месте нахождения потерявшихся. Спустя некоторое время их нашли лесники. В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в мае пензенских волонтеров обучили технологиям поисков людей в лесах.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/08/12/12195204

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