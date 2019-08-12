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Средний чек жителей Поволжья — один из самых маленьких в России

12 августа в 14:05 154 просмотра
, чем был в прошлом месяце.

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Самая маленькая в России стоимость потребительской корзины отмечена в Сибири и Поволжье. Средний чек российского покупателя стал на 10 рублей меньше, чем был в прошлом месяце.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир», в Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% - до 496 рублей. Меньше сумма только в Сибири — 462 рубля.

Сумма среднего чека в июле составила 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем в прошлом месяце. Стоит отметить, что этот показатель стал самым низким с августа прошлого года. Тогда средний чек составлял 537 рублей.

Президент «Ромира» Андрей Милехин пояснил, что сокращение суммы зависит от сезона.

«За счет удешевления овощей и фруктов размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — отметил он.

Средний чек в российских гипермаркетах сократился на 0,8%, а в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах — на 9,4%, а в магазинах традиционной торговли — на 10,6%.

О том, как изменилась стоимость продуктов в магазинах Пензы за июль, можно почитать здесь.


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