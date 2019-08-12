В Пачелмском районе драка бродяг закончилась смертью

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что мужчина проживал в заброшенном здании вокзала в Пачелмском районе. Утром 18 марта к нему пришел приятель. Они начали выпивать. Через некоторое время собутыльники поссорились, мужчина набросился на своего гостя и избил его. Через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

«Следователями собрана необходимая доказательная база, проведены экспертизы, проверка показаний на месте и необходимые допросы и уголовное дело после утверждения обвинительного заключения Пензенским транспортным прокурором направлено в Пачелмский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что для того, чтобы подобное не повторилось, руководители районного отдела полиции должны будут устранить обстоятельства, которые могут стать причиной преступлений на заброшенном вокзале, и усилить контроль за работой подчиненных.