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Ольга Васильева рассказала об изменениях в российских колледжах

12 августа в 15:07 114 просмотров
«Российской газете» о развитии колледжей и техникумов в стране.

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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала «Российской газете» о развитии колледжей и техникумов в стране.

«Наш главный приоритет — инфраструктура. К 2024 году в регионах появится 5000 мастерских, оснащенных по последнему слову промышленности. Среди приоритетных направлений — строительство, транспорт, сельское хозяйство и информационно-коммуникационные технологии», — подчеркнула она.

Отмечается, что студенты смогут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, учиться по индивидуальным траекториям. Как отметила министр, 800 таких мастерских заработают уже в 2019 году.

Кроме того, к 2024 году создадут не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Ольга Васильева отметила, что 14 регионов уже получили на этот проект субсидии из федерального бюджета.


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