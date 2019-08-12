Ольга Васильева рассказала об изменениях в российских колледжах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала « Российской газете » о развитии колледжей и техникумов в стране.

«Наш главный приоритет — инфраструктура. К 2024 году в регионах появится 5000 мастерских, оснащенных по последнему слову промышленности. Среди приоритетных направлений — строительство, транспорт, сельское хозяйство и информационно-коммуникационные технологии», — подчеркнула она.

Отмечается, что студенты смогут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, учиться по индивидуальным траекториям. Как отметила министр, 800 таких мастерских заработают уже в 2019 году.

Кроме того, к 2024 году создадут не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Ольга Васильева отметила, что 14 регионов уже получили на этот проект субсидии из федерального бюджета.