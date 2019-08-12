В новых детсадах Спутника завершаются работы на фасадах

Так в Спутнике в настоящее время строят три детских сада на 120 мест каждый. Два из них расположены в жилом квартале «Радужные дворы» — это «Морская сказка» и «Лесная сказка» (названия отражают дизайнерские решения, подготовленные именно для этих объектов дошкольного образования). Еще один детский сад — «Звездочка» — располагается в районе будущего жилого комплекса «Созвездие» в Спутнике.



В настоящий момент на всех трех строящихся садиках ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке помещений. Продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Завершаются работы на фасадах, а также на кровлях всех детсадов. Закончены черновые отделочные работы: стяжка полов и штукатурка стен.



Срок сдачи по договоренности с муниципалитетом — осень 2019 года. Строители продолжают делать все, чтобы садики были введены в строй раньше.

На данный момент в Спутнике функционируют три детских сада, в которых воспитывают 1169 детей. Строительство социально важных объектов в микрорайоне будет продолжено.