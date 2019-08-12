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В новых детсадах Спутника завершаются работы на фасадах

12 августа в 15:30 126 просмотров
, необходимые для удобной жизни людей, в первую очередь — семей с детьми.

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В Городе Спутнике продолжают возводить социально важные объекты, необходимые для удобной жизни людей, в первую очередь — семей с детьми.

Так в Спутнике в настоящее время строят три детских сада на 120 мест каждый. Два из них расположены в жилом квартале «Радужные дворы» — это «Морская сказка» и «Лесная сказка» (названия отражают дизайнерские решения, подготовленные именно для этих объектов дошкольного образования). Еще один детский сад — «Звездочка» — располагается в районе будущего жилого комплекса «Созвездие» в Спутнике.

В настоящий момент на всех трех строящихся садиках ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке помещений. Продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Завершаются работы на фасадах, а также на кровлях всех детсадов. Закончены черновые отделочные работы: стяжка полов и штукатурка стен.

Срок сдачи по договоренности с муниципалитетом — осень 2019 года. Строители продолжают делать все, чтобы садики были введены в строй раньше.

На данный момент в Спутнике функционируют три детских сада, в которых воспитывают 1169 детей. Строительство социально важных объектов в микрорайоне будет продолжено.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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