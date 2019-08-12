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В Пензе ищут хозяина для хромой собаки

12 августа в 15:42 82 просмотра
, у которой плохо работают задние лапы.

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Пензенские волонтеры ищут дом для собаки, у которой плохо работают задние лапы.

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «Вконтакте», что жизнерадостная собака Моанна, еще будучи малышкой, попала под колеса автомобиля, из-за этого ее плохо слушаются задние лапы. Несмотря на тяжелые травмы, она по-прежнему остается активной и дружелюбной. Моанне — 2,5 года, она стерилизована и привита.

«Мы очень хотим, чтобы нашелся человек, который подарит Моаше дом и любовь. Она такая же собака, как и другие: обожает гулять, скакать, играть, покушать. Одно маленькое отличие — задние лапки до конца не научились слушаться девочку, но она отлично ими отталкивается, очень шустро бегает», — написали волонтеры.

Узнать о том, как стать хозяином собаки, можно здесь.

Напомним, ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что дом ищет песик с ампутированной лапой.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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