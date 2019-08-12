В Пензенской области за неделю произошло 32 пожара

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, более половины пожаров в регионе произошло из-за неосторожного обращения с огнем, на втором месте — нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Старший инженер отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова объяснила, чем опасна старая электропроводка в домах.

«Помните, электричество является источником энергии и приносит пользу до тех пор, пока не выйдет из-под контроля. Вырвавшись на свободу, оно может сотворить немало бед, главная из которых — пожар», — отметила она.

Пензенцам советуют не использовать приборы с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; не включать одновременно в сеть несколько приборов большой мощности; не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивать ее обоями; не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами; не использовать самодельные, нештатные электронагревательные приборы. При обнаружении любой неисправности нельзя пользоваться бытовой техникой.

С 5 по 11 августа в области зафиксировано 32 пожара, из них 23 — горение мусора, семь — в частных домах. 31% возгораний произошел из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По всем вопросам можно обращаться на телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области: 68−11−12.