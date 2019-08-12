Центробанк поднял курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 августа.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,2543 руб. до 65,4287 руб., курс евро — с 73,0196 руб. до 73,1231 руб.

Золото будет стоить 3 159,47 рублей за грамм, серебро — 35,67, платина — 1 798,56, палладий — 2 995,50 руб./гр.