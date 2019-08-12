Кувайцев поручил отремонтировать дороги в Пензе до прихода холодов

Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал в полном объеме завершить работы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пока стоит теплая погода.

Как рассказал Виктор Кувайцев на своей странице в «Facebook», остался ряд замечаний по улице Чкалова. Зеленая зона, где должен быть газон, зарастает бурьяном.



«Управление капитального строительства не примет работы, пока все недоделки не будут устранены. И это касается всех объектов — сейчас завершен ремонт многих улиц, но не везде дорожники навели порядок, где-то остался мусор, где-то не вывезли порубочные остатки. Надо завершать работы своевременно и в полном объеме, особенно учитывая, что подходит к концу теплая погода», — подчеркнул мэр.

При этом, по словам Виктора Кувайцева, весь объем работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Чкалова выполнен: обустроены заезды во дворы, водоотведение и уличное освещение.

Ранее информагентство «Пенза-Пресс» писало, что губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона запретил проводить ремонтные работы в дождь.