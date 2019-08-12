В России усложнят порядок применения электронной подписи

С 13 августа в России станет невозможно удаленно передать права на недвижимость физического лица по электронной подписи, заранее не уведомив об этом Росреестр, сообщают «Известия».

Отмечается, что изменения потребовались из-за нового вида мошенничества в России. Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя их владельцев.

Теперь для того, чтобы проводить сделки с недвижимостью дистанционно с использованием подписи, гражданину потребуется заранее подать заявление на бумажном носителе в орган регистрации прав. Тогда в Единый госреестр недвижимости внесут специальную отметку. В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения.