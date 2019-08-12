Белозерцев поручил расширить спектр услуг в районных спортобъектах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал обеспечить максимальную загрузку объектов физической культуры и спорта в ходе видеоконференции с главами администраций городских округов и муниципальных районов.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, губернатор раскритиковал работу по посещаемости бассейнов и ФОКов в ряде районов. В минспорта составили рейтинг спортивных сооружений, была проанализирована работа 25 плавательных бассейнов и 41 физкультурно-оздоровительного комплекса.

В 20 бассейнах, расположенных в сельских муниципальных образованиях, прибыль от оказания услуг составила более 8 миллионов 800 тысяч рублей, а в пяти плавательных бассейнах городских округов — 7 миллионов 850 тысяч рублей.

Из 29 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые работают в районах, доход свыше 100 тысяч рублей получен в пяти ФОКах: г. Сердобска, Иссинского района, Бессоновки, Земетчинского района и г. Никольска.

Наибольший доход среди ФОКов, расположенных в городских округвх, получили пензенские комплексы «Чайка», «Спутник» и «Олимп», а также «Лесной» (г. Заречный).

При этом в шести районах доход ФОКов составил менее 50 тысяч рублей, а в десяти — менее 30 тысяч.

«Одна из причин низких доходов — недостатки управления спортивными сооружениями, узкий спектр оказываемых услуг», — уточнил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Губернатор поручил местным властям перенимать опыт успешных ФОКов.

«Главам в районах, где не задействованы физкультурно-оздоровительные комплексы, где доходы от их деятельности 15−30 тысяч, — позор. Это значит, что на объектах не работают, а отбывают рабочее время. Нет специалистов, тренеров, с населением не занимаются, качественные спортивные услуги не предлагают», — отметил глава региона Иван Белозерцев.

Он поручил до конца года распространить опыт успешных ФОКов на каждый район.

«Если работа не будет выполнена, я буду принимать решение по главам. Незаменимых у нас нет», — подчеркнул губернатор.