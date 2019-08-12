Житель Пензы обратился в « Жалобную книгу » информагентства за помощью. Он рассказал, что старая остановка на улице Саранской мешает пешеходам.

«В 2018 году отремонтировали улицу Саранскую. Проезжую часть сделали хорошо, но к тротуарам даже не притронулись. Кроме того, пешеходам стало неудобно и небезопасно передвигаться по тротуару, так как мешает старая остановочная конструкция», — написал мужчина.

Он добавил, что теперь местные жители вынуждены выходить на проезжую часть. Кроме того, высокий бордюр мешает мамам с колясками и пожилым людям.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.