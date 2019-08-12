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Старая остановка на улице Саранской мешает проходу — пензенец

12 августа в 17:59 202 просмотра
Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что старая остановка на улице Саранской мешает пешеходам.

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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что старая остановка на улице Саранской мешает пешеходам.

«В 2018 году отремонтировали улицу Саранскую. Проезжую часть сделали хорошо, но к тротуарам даже не притронулись. Кроме того, пешеходам стало неудобно и небезопасно передвигаться по тротуару, так как мешает старая остановочная конструкция», — написал мужчина.

Он добавил, что теперь местные жители вынуждены выходить на проезжую часть. Кроме того, высокий бордюр мешает мамам с колясками и пожилым людям.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.024152%2C53.213841&mode=poi&panorama%5Bdirection%5D=358.167155%2C-2.155614&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.019096%2C53.219687&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C53.315508&poi%5Bpoint%5D=45.015707%2C53.217663&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D207190465006&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15.2

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