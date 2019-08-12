Пензенский пенсионер признался, что пырнул ножом соседей

27-летний мужчина и 34-летняя женщина из квартиры по улице Кронштадтской попали в больницу с ножевыми ранениями. Врачи обратились по данному факту в полицию.

Выяснилось, что к этому причастен сосед пострадавших. 74-летний мужчина ударил пару ножом в общем коридоре дома, почему он это сделал, пока неизвестно. Сотрудники полиции задержали пенсионера, он во всем признался, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Если в суде докажут вину пожилого мужчины, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.