Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Старая остановка на улице Саранской мешает проходу — пензенец
Кувайцев поручил отремонтировать дороги в Пензе до прихода холодов
В Пензенской области за неделю произошло 32 пожара
Пензенцы не смогут проехать по улице Белинского. СХЕМА
В Пензе ищут хозяина для хромой собаки
В новых детсадах Спутника завершаются работы на фасадах
Пензенские организации задолжали за газ и электричество миллионы рублей
Пензенские спасатели вызволили ребенка из квартиры
Лидин: Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе
В Пензе появилась кровать для лечения тяжелобольных с ожогами

В Пензе жители ул. Рахманинова возмущены свалкой

12 августа в 17:48 220 просмотров
, живущие на улице Рахманинова, жалуются на мусорные завалы рядом с торговым центром.

" data-title="В Пензе жители ул. Рахманинова возмущены свалкой — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцы, живущие на улице Рахманинова, жалуются на мусорные завалы рядом с торговым центром.

Один из горожан выложил в Сети снимки, на которых видно, что прямо под окнами жилого дома разбросаны полиэтиленовые пакеты и упаковки, и даже сделал панораму.

«Без комментариев. Этот мусор здесь будет до конца зимы, и всем дворникам плевать на это», — пишет возмущенный местный житель.

В комментариях подписчики группы обсудили ситуацию.

«Там всегда так. Такое ощущение, что этих дворников не существует», — поддержала Василиса.

«Возьми и уберись, только ноете», — посоветовал Иван.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в администрацию Пензы, чтобы разобраться в ситуации.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...