В Пензе жители ул. Рахманинова возмущены свалкой

Один из горожан выложил в Сети снимки, на которых видно, что прямо под окнами жилого дома разбросаны полиэтиленовые пакеты и упаковки, и даже сделал панораму.
«Без комментариев. Этот мусор здесь будет до конца зимы, и всем дворникам плевать на это», — пишет возмущенный местный житель.
В комментариях подписчики группы обсудили ситуацию.
«Там всегда так. Такое ощущение, что этих дворников не существует», — поддержала Василиса.
«Возьми и уберись, только ноете», — посоветовал Иван.
Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в администрацию Пензы, чтобы разобраться в ситуации.