В Пензе жители ул. Рахманинова возмущены свалкой

Пензенцы, живущие на улице Рахманинова, жалуются на мусорные завалы рядом с торговым центром.

Один из горожан выложил в Сети снимки, на которых видно, что прямо под окнами жилого дома разбросаны полиэтиленовые пакеты и упаковки, и даже сделал панораму.

«Без комментариев. Этот мусор здесь будет до конца зимы, и всем дворникам плевать на это», — пишет возмущенный местный житель.



В комментариях подписчики группы обсудили ситуацию.

«Там всегда так. Такое ощущение, что этих дворников не существует», — поддержала Василиса.

«Возьми и уберись, только ноете», — посоветовал Иван.



Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в администрацию Пензы, чтобы разобраться в ситуации.