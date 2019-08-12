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Жители и гости города приняли участие в фестивале «ВелоПенза» (видео)

12 августа в 19:42 138 просмотров
«Ласточка» собрались любители экстремального спорта. Там прошел фестиваль «ВелоПенза». Его участниками стали не только местные велосипедисты, но и гости из соседних регионов. Им предложили преодолеть проложенную по лесу 20-километровую трассу. Доехать до финиша спортсменам не помешала даже ненастная погода.

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В уникальном байк-парке «Ласточка» собрались любители экстремального спорта. Там прошел фестиваль «ВелоПенза». Его участниками стали не только местные велосипедисты, но и гости из соседних регионов. Им предложили преодолеть проложенную по лесу 20-километровую трассу. Доехать до финиша спортсменам не помешала даже ненастная погода.

Дождливая погода, установившаяся в выходные, сделала экстремальные заезды в байк-парке «Ласточка» еще более опасными. Чтобы доехать до финиша, участникам приходилось время от времени останавливаться и очищать колеса велосипедов от прилипшей грязи. По словам Виктора Щелокова, для него это не проблема. В фестивале «ВелоПенза» он участвует четвертый год, а за рулем — и того больше. Начинал с малого, а теперь готов состязаться в одной из самых тяжелых дисциплин — эндуро.

«Здесь не очень скользко, прямые трамплины, не нужно поворачивать», — рассказал он.

Преодолеть дистанцию как можно быстрее — главная цель каждого участника. Однако без сноровки и физической подготовки сделать это вряд ли удастся.

Кросс-кантри — одно из самых популярных направлений у постоянных участников «ВелоПензы». В 2019 году к гонке присоединилось немало спортсменов из других регионов. Им предстояло преодолеть дистанцию около 20 километров.

По итогам состязаний победителей определили в каждой дисциплине. Все участники соревнований получили грамоты и памятные призы, сообщает телеканал «Экспресс».


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