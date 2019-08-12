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Пензенцы прошли экстремальную полосу препятствий «Сурский герой» (видео)

12 августа в 19:58 128 просмотров
, чтобы оценить свои силы и возможности. На несколько часов Тропа здоровья превратилась в экстремальную полосу препятствий.

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В Пензе впервые прошли соревнования в формате функционального многоборья для всех желающих. В парке имени Белинского собрались больше 200 человек, чтобы оценить свои силы и возможности. На несколько часов Тропа здоровья превратилась в экстремальную полосу препятствий.

Среди участников были и представительницы прекрасного пола. Наталья Захарченко-Фесенко приехала из Москвы. Она призналась, что не один год занимается кроссфитом.

«Мне очень нравится участвовать в таких соревнованиях. Преодоление себя, какой-то экстрим. Ты делаешь то, что раньше не умел делать. Сейчас я в Пензе и впервые участвую в таких соревнованиях в этом городе. Мне очень интересно. Хочу испытать себя», — рассказала она.

Основой полосы препятствий стал лес. Любителям экстрима приходилось передвигаться и проходить лабиринты, то спускаясь с крутого склона, то поднимаясь в гору. При этом одно неловкое движение могло обернуться серьезной травмой.

«Тут все может случиться. Надо быть предельно осторожным. Тише едешь, дальше будешь», — сказал участник соревнований Алексей Теслик.

Тропа здоровья впервые превратилась в рискованный маршрут. Идея провести соревнования появилась в пензенском министерстве физической культуры и спорта.

«Мы старались усложнить дистанцию, сделать ее реально экстремальной, поэтому использовали и горки, и родник», — рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Силы участникам придавали собственные группы поддержки. Болельщики всюду сопровождали своих героев.

Кроме пересечения леса в тяжелых погодных условиях, участников поджидали не менее рискованные препятствия на заасфальтированной части маршрута. Старт приурочили ко Дню физкультурника. Кстати, название «Сурский герой» тоже выбрали неслучайно.

Не все готовы ставить рекорды, а здесь есть возможность преодолеть себя. Главный девиз — «преодолей себя», потому что человек, который прошел эту полосу препятствий, — уже герой. По крайней мере, для себя самого, а кто-то — и для своей семьи", — отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Подарки получили все участники, а победителям достались призы на сумму 40, 45 и 50 тысяч рублей. В планах организаторов проекта — проводить подобные соревнования постоянно, самое ближайшее — фитнес-уикенд на Чистых прудах (6+), сообщает телеканал «Экспресс».


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