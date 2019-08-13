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В Богословке хотят облагородить пруд рядом с арт-поместьем «Новые берега»

13 августа в 10:07 372 просмотра
«Новые берега» в Богословке.

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13 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил ход строительства арт-поместья «Новые берега» в Богословке.

По словам главы региона, с реализацией проекта помогают спонсоры: например, ГК «Дамате» выделила 27 млн рублей на строительство одного из домов.

Губернатор вместе с председателем ЗакСобрания Валерием Лидиным и гендиректором «Дамате» Рашидом Хайровым осмотрел территорию строящегося арт-поместья. О проекте рассказала директор автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова. Гости также пообщались с жильцами «Дома Вероники».

По словам Марии Львовой-Беловой, первыми заедет в готовый дом пара — незрячий мужчина и женщина-инвалид на коляске. Сейчас они живут в сердобском доме ветеранов.

Директор организации обратилась к губернатору с просьбой облагородить берег пруда, который находится недалеко от арт-поместья. Иван Белозерцев поручил архитектору Льву Ходосу заняться проектом и отметил, что нужно оценит его возможную стоимость.

«Пространство очень большое, и можно хорошую инфраструктуру создать как для инвалидов, так и для всех жителей. Главный вход в «Новые берега» можно как раз сделать со стороны пруда», — предложил Лев Ходос.

Глава региона отметил, что было бы здорово реализовать этот проект к следующему летнему сезону.

Ранее информагентство сообщало о том, что 13 августа стартовал набор жильцов в арт-поместье.

Фотография: Фото Надежды Саченковой

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