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В Пензенской области мужчина умер из-за неправильного лечения

13 августа в 09:59 298 просмотров

Врачу-урологу Каменской межрайонной больницы назначен судебный штраф за причинение смерти по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что 30 марта прошлого года в Каменскую межрайонную больницу с жалобами на боли в плече после падения на улице поступил мужчина 1953 года рождения. После осмотра мужчину отправили в отделение травматологии с диагнозом «Перелом правой плечевой кости». При этом у него своевременно не диагностировали травму таза и направили в отделение для дальнейшего лечения.

В результате состояние потерпевшего ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации, где скончался 1 апреля 2018 года от закрытой травмы таза, осложнившейся геморрагическим шоком.

В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Оно было удовлетворено, мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.


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