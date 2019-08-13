Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
В России предложили работать четыре дня в неделю
В России предложили новую схему продажи алкоголя в Сети
В России усложнят порядок применения электронной подписи
Ольга Васильева рассказала об изменениях в российских колледжах
Средний чек жителей Поволжья — один из самых маленьких в России
Российских студентов будет отчислять искусственный интеллект
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян
У российских военных появится своя сотовая связь
Кардиохирург развеял миф о пользе бокала вина в день для сердца
Назван регион России, где больше всего людей с ожирением

На малых и средних предприятиях сократилось количество работников

13 августа в 10:17 198 просмотров
(МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом сообщают «Известия».

" data-title="На малых и средних предприятиях сократилось количество работников — Пенза-пресс, рунет за день">

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что подобная динамика наблюдается впервые с 2016 года. Ее связывают с повышением НДС до 20%, снижением спроса и реальных располагаемых доходов населения, вялым деловым климатом и слабой доступностью финансирования.

«Важно, что противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку: по примерным подсчетам, за последний год 50 тыс. предприятий нарастили 800 тыс. сотрудников. Без льготных программ падение было бы еще более значительным», — пояснил эксперт.

При этом сокращение числа компаний в данной сфере противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в МСП должно достигнуть 25 млн.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...