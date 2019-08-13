На малых и средних предприятиях сократилось количество работников

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что подобная динамика наблюдается впервые с 2016 года. Ее связывают с повышением НДС до 20%, снижением спроса и реальных располагаемых доходов населения, вялым деловым климатом и слабой доступностью финансирования.

«Важно, что противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку: по примерным подсчетам, за последний год 50 тыс. предприятий нарастили 800 тыс. сотрудников. Без льготных программ падение было бы еще более значительным», — пояснил эксперт.

При этом сокращение числа компаний в данной сфере противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в МСП должно достигнуть 25 млн.