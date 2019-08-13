Жительница Пензы недовольна состоянием Мироносицкого кладбища

Пензячка в Сети возмутилась состоянием Мироносицкого кладбища. Фотографии заброшенных захоронений она выложила в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Пензы рассказала, что могилы героев Великой Отечественной войны выглядят ухоженными, а другие захоронения — нет.

«Часть кладбища, которая находится за храмом, где похоронены обычные люди, приводит в ужас! Очень много мусора, гнилых деревьев, листвы. Невозможно дойти до могилы», — пишет возмущенная женщина.

Также она рассказала, что на кладбище отсутствуют комфортные условия для посетителей.



«Общественный туалет представляет собой опасность, потому что можно провалиться в выгребную яму. Бункер для мусора находится недалеко от входа, и в него неудобно и очень тяжело носить отходы из дальней части кладбища», — рассказала подписчица группы.

В комментариях подписчики группы поддержали пензячку.

«Да, там похоронены родственники. До могилы очень трудно добраться, пыталась с местным управлением договориться об уборке могилы (за дополнительную оплату), отправляют в «главное» управление на Западное, а те — обратно к ним, замкнутый круг. Самим там сложно все привести в порядок. Необходима вырубка деревьев, реставрация, завоз земли», — отметила Алина.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит обращение в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее в мэрии сообщили о том, когда начнется строительство нового кладбища в Пензе.