Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Глазки-пуговки. Пензенцы просят спасти крошечных котят от смерти
Виктора Кувайцева наградили медалью за заслуги перед Отечеством
В Пензенской области появится 10 новых ФАПов
В Пензе проверили качество воды из-под крана в детсадах и больницах
На улицу Кирова вернули часть оборонительного вала
В Пензе на ул. Карпинского яму закидали кирпичами
Пензенец рассказал о потухших фонарях на улице Московской
Жителей Пензенской области приглашают пройти УЗИ
Стартовал набор жителей в арт-поместье «Новые берега» в Богословке
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа

В Пензе на ул. Калинина обновят более 1000 кв. метров асфальта

13 августа в 10:59 224 просмотра

Во дворе на улице Калинина в Пензе будет обновлено свыше тысячи квадратных метров асфальтового покрытия дорог.

Подрядчик начал работы в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды» рядом с домами по адресам Калинина, 119а и 119б. Об этом мэр города Виктор Кувайцев сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Здесь будет обновлено свыше 1000 квадратных метров асфальтового покрытия дорог, обустроено более 300 квадратных метров пешеходных тротуаров, парковки, установят скамейки и урны», — рассказал глава городской администрации.

Напомним, ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что жители улицы Мира благоустраивают двор на условиях софинансирования с мэрией города.

Фотография: Скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...