Белозерцев будет рассказывать о жизни региона в коротких видеороликах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил на своей страничке в Instagram видеоролик, рассказывающий о сельскохозяйственных достижениях региона.

«Я стараюсь рассказывать своим подписчикам обо всем, что происходит в нашем регионе. И в социальной сфере, и в экономике. Но вложить в один или даже десять постов всю информацию просто невозможно, поэтому я нашел выход из положения в коротких роликах, из которых можно узнать основные данные и цифры. Рассчитываю, что вам, друзья, такой формат будет интересен», — подписал губернатор пост.

В ролике говорится о том, что по темпам роста сельскохозяйственного производства Пензенская область занимает первое место в ПФО, местные агропредприятия специализируются на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, мяса птицы, свинины, молока.

Пользователи оценили такой способ подачи информации, за несколько часов видео набрало более двух тысяч просмотров.