Пензенцев приглашают на православный праздник «Спас»

В Пензе пройдет ежегодный областной праздник православной культуры «Спас» (0+). Праздничные мероприятия начнутся 18 августа в 10:00 в сквере им. М. Ю. Лермонтова .

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, гости «Пензенского Спаса» смогут посетить выставки изделий народно-художественных промыслов и ремесел муниципальных образований региона, выставку-продажу меда, яблок, образцов национальной кухни. Также на празднике будут работать фотозона, спортивная и детская площадки.

На центральной сцене выступят творческие коллективы районов Пензенской области и специальные гости праздника — группа «Зазноба» и мужской ансамбль «Артель».

Ранее информагентство сообщало, что из-за проведения праздника православной культуры Спас пензенцы не смогут проехать по улице Белинского.