В Пензе проверили качество воды из-под крана в детсадах и больницах

По данным специалиста по связям с общественностью организации Марии Асельдеровой, в ходе четырехдневной проверки был проведен отбор проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели в нескольких детских садах и поликлиниках города.

Согласно экспертному заключению центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области от 5 августа, все пробы питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения, отобранные в разных муниципальных учреждениях города, соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим, органолептическим и количественным химическим показателям.