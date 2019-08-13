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В Пензенской области появится 10 новых ФАПов

13 августа в 11:55 154 просмотра
«Здравоохранение» до конца 2019 года построят 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

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В Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2019 года построят 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что уже завершается возведение нового объекта в селе Александровка Городищенского района. Сдать объект в эксплуатацию планируется уже в середине августа. Отмечается, что новый ФАП будет соответствовать всем требованиям и характеристикам.

Стоимость такого медицинского объекта — 2,6 млн рублей. В пресс-службе уточнили, что средства предусмотрены в федеральной составляющей национального проекта «Здравоохранение», разработанного в рамках реализации указа президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

Всего в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта до конца 2019 года в области построят 10 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5736/

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