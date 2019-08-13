В России предложили работать четыре дня в неделю

По данным Роструда, сокращение рабочей недели попало в пять самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства в стране. Упоминается также опыт стран, где эта мера оказала положительный эффект. В июне на международной конференции труда в Женеве четырехдневку для россиян проанонсировал Дмитрий Медведев, сообщает «Российская газета».

«В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников. ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится на сайте ФНПР.