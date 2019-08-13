Виктора Кувайцева наградили медалью за заслуги перед Отечеством

В пресс-службе мэрии уточнили, что соответствующий указ 9 августа подписал президент Владимир Путин.
«От души поздравляю Виктора Кувайцева с высокой наградой президента РФ — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь», — написал Иван Белозерцев.
От души поздравляю главу администрации Пензы— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 13 августа 2019 г.
В. Н. Кувайцевас высокой наградой Президента РФ-медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь.