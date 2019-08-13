Виктора Кувайцева наградили медалью за заслуги перед Отечеством

Главу администрации Пензы Виктора Кувайцева удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что соответствующий указ 9 августа подписал президент Владимир Путин.

«От души поздравляю Виктора Кувайцева с высокой наградой президента РФ — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь», — написал Иван Белозерцев.