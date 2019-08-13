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Виктора Кувайцева наградили медалью за заслуги перед Отечеством

13 августа в 12:56 106 просмотров
«За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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Главу администрации Пензы Виктора Кувайцева удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что соответствующий указ 9 августа подписал президент Владимир Путин.

«От души поздравляю Виктора Кувайцева с высокой наградой президента РФ — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь», — написал Иван Белозерцев.


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