Белозерцев посетил предприятие по сушке зерна в Колышлейском районе

Глава региона Иван Белозерцев побывал на экспортно-ориентированном предприятии по сушке зерна в Колышлейском районе Пензенской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, комплекс «Терминал-Тамбов-Пенза» также посетил спикер ЗакСобрания региона Валерий Лидин. По состоянию на 13 августа на предприятии погружено 108 вагонов пшеницы.

«В данный момент к нам везут пшеницу, в основном, из Колышлейского и Малосердобинского районов. В последние полторы недели мы задействованы на полную мощность. Доводим зерно до ГОСТа по влажности. Пшеница от нас сразу уходит на экспорт, в порты Новороссийска. На сегодняшний день отгрузили 108 вагонов», — рассказал директор предприятия Александр Арефьев.

«Доведение зерна до нужного качества — это определенные расходы для аграриев, но их нести необходимо», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Комплекс по хранению, сушке и доработке зерна и семян масличных культур в рабочем поселке Колышлей ввели в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Объем инвестиций составил 164 миллиона рублей. Было создано 18 рабочих мест.

Инвестор обустроил подъездные пути и площадки, реконструировал железнодорожные пути, установил пожарные резервуары, построил зернохранилища. На комплексе появились автомобильные весы грузоподъемностью 100 тонн, зерноочистительное оборудование и сушилка зерна. Также здесь была построена лаборатория по определению качества зерна, в которой в две смены работают пять специалистов.

Глава региона отметил, что подобные комплексы повышают конкурентоспособность пензенской продукции на внутреннем и внешнем рынках.

По информации минсельхоза Пензенской области, на сегодняшний день убрано 47% зерновых. По плану, скорректированному с учетом засухи, в регионе соберут 1 миллион 750 тысяч тонн зерна. На экспорт планируется отправить 300 тысяч тонн зерновых.