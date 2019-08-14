Как оградить подростка от негативных зависимостей?

Врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала о том, как не допустить развития негативных зависимостей у подростков.

Подростковая зависимость — одна из сложных и актуальных проблем, с которой сталкиваются родители. Бороться с ней намного сложнее, чем предотвратить ее появление еще в юном возрасте. Зависимость у подростка проникает глубоко в его сознание, так как оно еще не сформировалось.

Это несамостоятельность, привязанность к чему-то, которая дает человеку возможность чувствовать себя удовлетворенным, не прилагая к этому усилий. Зависимый человек становится несвободным, неспособным управлять своей собственной жизнью. Это явление характеризуется выраженными психологическими и физиологическими изменениями организма.

Виды зависимостей:

— химическая, связана с употреблением психоактивных веществ, таких как алкоголь, табак, наркотики;

— пищевая зависимость (анорексия — отказ от пищи, булимия — неудержимое обжорство);

— нехимическая (игровая, компьютерная, интернет-зависимость и другие).

Химическая зависимость приводит к стремительному разрушению всего организма. В первую очередь, меняется психическое состояние подростка вплоть до изменения сознания. Нарушаются память, интеллект, происходит деградация личности.

Особенностью подростковой наркомании является то, что зависимость формируется очень быстро — после одного-двух приемов.

К развитию химической зависимости приводят биологические причины, психологические, социальные и наследственные. Биологические причины связаны с генетическими изменениями, травмами головы. К психологическим факторам можно отнести: незрелость личности, слабую волю, неумение оценить возможные последствия, заниженную самооценку, неудовлетворенность собой, высокую внушаемость, чувство одиночества.

Социальные причины играют важнейшую роль в появлении зависимости. Такой тип личности формируется в результате неправильного воспитания. Это может быть излишняя опека или, напротив, безразличие родителей к ребенку, а также физическое и моральное насилие в семье, домашние конфликты. Отсутствие или недостаток общения и теплых эмоциональных отношений в семье, где родители не уделяют ребенку времени, не интересуются состоянием душевного мира, мало спрашивают о его чувствах. Чаще это дети взрослых, которые мало бывают дома и постоянно заняты.

Предрасполагающими факторами развития зависимости являются: скука и безделье, отсутствие у ребенка серьезных увлечений, интересов, хобби, ценностей. Неумение налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей, подражание большинству, желание быть, «как все его сверстники».

Неблагоприятная наследственность, отягощенная наркологическими и алкогольными заболеваниями, также играет немаловажную роль в формировании зависимостей. У детей алкоголиков и наркоманов вероятность их развития — в 4−5раз выше, чем у детей здоровых родителей.

Общие характерные признаки химической зависимости, связанной с употреблением психоактивных веществ: изменение поведения, потеря интереса к учебе, снижение успеваемости, постоянная и беспричинная смена настроения, выход из подчинения взрослых, неряшливость в одежде, появление нового круга общения, в том числе — лиц, которые не вызывают доверия у родителей. Появляется резкая агрессия, рассеянность, несобранность. Отмечается бледная с серым оттенком кожа, сухие ломкие волосы, изменение аппетита, постоянная жажда, изменение темпа и связности речи, лексикона, слишком частые простудные симптомы даже летом.

К причинам подростковой наркомании относятся и доступность наркотических средств, виртуальные друзья, распространенность употребления психоактивных веществ в окружении подростка (ребенка) и влияние ближайшего окружения. Для современных подростков виртуальная жизнь важнее реальной. В интернете идет реклама психоактивных веществ и пропаганда их употребления.

В профилактике зависимостей на первое место нужно ставить качество воспитания детей, основанное на личном уважении и доверии. Личный пример родителей, здоровый климат в семье, где присутствует атмосфера дружелюбия, покоя, комфорта и доверия, любовь родителей, которые должны тщательно следить за успеваемостью ребенка, а в свободное время — занимать его полезным хобби, которое он должен выбрать самостоятельно. Оно заменит ребенку компьютерные игры и дурные компании. Ему будет полезно общение в компании единомышленников в различных спортивных секциях и творческих коллективах. Необходимо поднимать самооценку ребенка, найти занятие, в котором он будет успешен. Совместные походы в театры, прогулки на свежем воздухе, на лыжах, коньках. Во время такого досуга детей воспитывается уважение к родителям.

Занятия в кружках, спортивных секциях, помощь старым и слабым, выбор хороших фильмов помогают ребенку увидеть красоту и многообразие окружающего мира. Контроль за всем, что происходит в жизни ребенка, важен, но только в разумных пределах. Его психика формируется во взаимодействии со взрослыми.

Родители должны помнить, что основная их задача — вырастить полноценного гражданина. Такую работу надо начинать с самого раннего детства. Должна быть установка на здоровый образ жизни, необходимо заложить в своем ребенке фундамент: что важно в жизни, а что нет, сформировать разумные интересы, исключить сомнительные контакты.

Если у ребенка, (подростка) появились изменения и симптомы, характерные для зависимости, нужно немедленно обратиться к грамотным специалистам.