Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Молодой кузнечанин может попасть под статью за отказ идти в армию
В Пензе устранили утечку на улице Суворова
Лидин оценил реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в Колышлее
На молоко и сметану для пензенских больниц потратят 16,2 млн рублей
Пензенцев просят поделиться излишками урожая с обитателями зоопарка
Стали известны полуфиналисты конкурса от Tele2 и фонда «Навстречу переменам»
В Пензе появилось детское оборудование для физиотерапии за 2,8 млн руб
В Пензе на опасном участке дороги в Арбеково установят светофор с кнопкой
Пензенцам напомнили об удобстве мобильного приложения «ТНС энерго»
Пензенцы смогут путешествовать на поезде за полцены

Из-за ремонта на ул. Суворова изменились схемы движения транспорта

13 августа в 15:16 364 просмотра

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе по улице Суворова в Пензе меняется схема движения общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут направляться в объезд с 13 августа до окончания работ.

Изменения коснутся троллейбусов № 6 и № 7 (при следовании из микрорайонов «Кривозерье» и «Терновка»). От остановки «ул. Кулакова» они направятся по улицам Дзержинского — Коммунистической — проспекту Победы — шестому проезду Пестеля — улице Стасова — проспекту Строителей и далее по маршрутам.

Также маршрут изменят автобусы большого и малого классов № 2а, № 4, № 6, № 10, № 54, № 80, № 82с, № 99. От остановки «ул. Кулакова» они поедут по улицам Кулакова — Пушкина — Бекешской — 8 Марта и далее по маршрутам.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...