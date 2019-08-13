Из-за ремонта на ул. Суворова изменились схемы движения транспорта

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе по улице Суворова в Пензе меняется схема движения общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут направляться в объезд с 13 августа до окончания работ.

Изменения коснутся троллейбусов № 6 и № 7 (при следовании из микрорайонов «Кривозерье» и «Терновка»). От остановки «ул. Кулакова» они направятся по улицам Дзержинского — Коммунистической — проспекту Победы — шестому проезду Пестеля — улице Стасова — проспекту Строителей и далее по маршрутам.

Также маршрут изменят автобусы большого и малого классов № 2а, № 4, № 6, № 10, № 54, № 80, № 82с, № 99. От остановки «ул. Кулакова» они поедут по улицам Кулакова — Пушкина — Бекешской — 8 Марта и далее по маршрутам.