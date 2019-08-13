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«Чуть потеплело — и одни ДТП». Пензенцы обсуждают очередную аварию в центре

13 августа в 15:28 258 просмотров
группе социальной сети «ВКонтакте» пензенец сообщил об аварии на улице Пушкина. Две легковушки столкнулись на перекрестке.

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В группе социальной сети «ВКонтакте» пензенец сообщил об аварии на улице Пушкина. Две легковушки столкнулись на перекрестке.

На снимках, опубликованных очевидцем, запечатлены два автомобиля и сотрудники ДПС.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, по предварительным данным, автомобиль Kia Spectra под управлением 41 летнего мужчины и автомобиль Lada Vesta под управлением 27-летней женщины столкнулись в 13:15. В результате столкновения пострадала 58-летняя пассажирка отечественного авто.

«Что-то чутка потеплело, и сразу все, как ватные, сегодня. Одни ДТП», — написал под фотографиями пензенец Алексей.

Напомним, ранее информагентство сообщало о другой аварии в центре Пензы: утром на пересечении улиц Бакунина и Плеханова столкнулись два легковых авто.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/penza

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