В группе социальной сети «ВКонтакте» пензенец сообщил об аварии на улице Пушкина. Две легковушки столкнулись на перекрестке.

На снимках, опубликованных очевидцем, запечатлены два автомобиля и сотрудники ДПС.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, по предварительным данным, автомобиль Kia Spectra под управлением 41 летнего мужчины и автомобиль Lada Vesta под управлением 27-летней женщины столкнулись в 13:15. В результате столкновения пострадала 58-летняя пассажирка отечественного авто.

«Что-то чутка потеплело, и сразу все, как ватные, сегодня. Одни ДТП», — написал под фотографиями пензенец Алексей.

Напомним, ранее информагентство сообщало о другой аварии в центре Пензы: утром на пересечении улиц Бакунина и Плеханова столкнулись два легковых авто.