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Жители Пензенской области могут воспользоваться услугами МФЦ онлайн

13 августа в 15:51 192 просмотра
«Мои Документы Онлайн» (6+). С его помощью можно узнать перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, проверить статус их оказания и найти контакты всех офисов в регионе.

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В Пензенской области начинает работу бесплатное мобильное приложение «Мои Документы Онлайн» (6+). С его помощью можно узнать перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, проверить статус их оказания и найти контакты всех офисов в регионе.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, дистанционный сервис предлагает страхование онлайн, возврат налогов и платную доставку документов из МФЦ. Кроме того, в приложении можно оплачивать госпошлины и штрафы.

«Сегодня невозможно представить человека без мобильного телефона, поэтому создание нового приложения, которое бы упрощало для граждан получение государственных и муниципальных услуг, стало актуальной, необходимой задачей. На сегодняшний день с помощью мобильного приложения заявитель сможет записаться на прием по номеру телефона или в онлайн-режиме в любой многофункциональный центр на удобное время, а напоминания о предстоящем визите не дадут пропустить важное мероприятие», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Мобильное приложение «Мои Документы Онлайн» доступно для скачивания в Google Play и AppStore, а также по ссылкам, размещенным на главной странице официального сайта ГАУ «МФЦ» penza.mdocs.ru.

Ранее информагентство «Пенза-Пресс» анонсировало запуск мобильного приложения в регионе.


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