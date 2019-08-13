Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Молодой кузнечанин может попасть под статью за отказ идти в армию
В Пензе устранили утечку на улице Суворова
Лидин оценил реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в Колышлее
На молоко и сметану для пензенских больниц потратят 16,2 млн рублей
Пензенцев просят поделиться излишками урожая с обитателями зоопарка
Стали известны полуфиналисты конкурса от Tele2 и фонда «Навстречу переменам»
В Пензе появилось детское оборудование для физиотерапии за 2,8 млн руб
В Пензе на опасном участке дороги в Арбеково установят светофор с кнопкой
Пензенцы смогут путешествовать на поезде за полцены
Из-за ремонта на ул. Суворова изменились схемы движения транспорта

Пензенцам напомнили об удобстве мобильного приложения «ТНС энерго»

13 августа в 16:06 166 просмотров
«ТНС энерго» (6+) для мобильных устройств, предоставляющего клиентам возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.

" data-title="Пензенцам напомнили об удобстве мобильного приложения «ТНС энерго» — Пенза-пресс, рунет за день">

Более полугода функционирует новая версия приложения «ТНС энерго» (6+) для мобильных устройств, предоставляющего клиентам возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.

Благодаря мобильному приложению пензенцы могут дистанционно воспользоваться всеми услугами компании «ТНС энерго». Так, имея под рукой смартфон либо планшет можно из любой точки мира и в любое время произвести необходимые операции, связанные с энергоснабжением:

— передать показания прибора учета;

— оплатить счета без комиссии;

— скачать квитанции, в том числе за предыдущие месяцы;

— добавить под управление лицевые счета по всем своим объектам;

— отследить историю переданных показаний и произведенных платежей.

Помимо этого, пользователи могут воспользоваться функцией направления со своего мобильного устройства обращений в ООО «ТНС энерго Пенза» и оперативного получения от специалистов ответов на интересующие вопросы. Ежемесячно до 30% от общего числа дистанционных обращений в компанию совершается при помощи мобильного приложения.

Отмечается, что абоненты, зарегистрированные в «Личном кабинете», могут пользоваться мобильным приложением без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Система действует и в обратном направлении — пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ и к «Личному кабинету» на сайте компании.

Скачать мобильное приложение «ТНС энерго» (для Android) можно по ссылке.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...