Пензенцам напомнили об удобстве мобильного приложения «ТНС энерго»

Благодаря мобильному приложению пензенцы могут дистанционно воспользоваться всеми услугами компании «ТНС энерго». Так, имея под рукой смартфон либо планшет можно из любой точки мира и в любое время произвести необходимые операции, связанные с энергоснабжением:
— передать показания прибора учета;
— оплатить счета без комиссии;
— скачать квитанции, в том числе за предыдущие месяцы;
— добавить под управление лицевые счета по всем своим объектам;
— отследить историю переданных показаний и произведенных платежей.
Помимо этого, пользователи могут воспользоваться функцией направления со своего мобильного устройства обращений в ООО «ТНС энерго Пенза» и оперативного получения от специалистов ответов на интересующие вопросы. Ежемесячно до 30% от общего числа дистанционных обращений в компанию совершается при помощи мобильного приложения.
Отмечается, что абоненты, зарегистрированные в «Личном кабинете», могут пользоваться мобильным приложением без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Система действует и в обратном направлении — пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ и к «Личному кабинету» на сайте компании.
Скачать мобильное приложение «ТНС энерго» (для Android) можно по ссылке.