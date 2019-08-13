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Правительство Пензенской области закупит новые автобусы на 18,6 млн рублей

13 августа в 16:14 184 просмотра

В Пензенской области намерены приобрести девять новых автобусов на сумму 18 млн 666 тысяч рублей.

Информация о проведении электронного аукциона появилась на официальном сайте Госзакупок. Заказчиком является министерство образования региона.

Как сообщается в графе «о процедуре закупки», 13 августа завершается срок рассмотрения первых частей заявок участников, а 14 числа пройдет электронный аукцион.

Источником финансирования является бюджет Пензенской области. Всего предполагается закупить девять автобусов категории М3 [транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн] стоимостью 2 млн 74 тыс. рублей каждый.


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