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В Пензе на опасном участке дороги в Арбеково установят светофор с кнопкой

13 августа в 16:17 248 просмотров
, которые принимает администрация по обеспечению безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних.

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13 августа в ходе очередной комиссии Гордумы вице-мэр Пензы Юрий Ильин рассказал о мерах, которые принимает администрация по обеспечению безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних.

Как сообщил вице-мэр, в Пензе — 905 пешеходных переходов, из них 106 расположены вблизи школ и других учебных заведений. Обустроены в согласно с требованиям действующих национальных стандартов — 495 и 53, соответственно.

«В рамках муниципальной программы в 2019 году проводятся работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком на 53 улицах города, а также краской — на 125 улицах. Кроме того, в рамках программы установили светофор на переходе по ул. Измайлова. Обустроены нерегулируемые пешеходные переходы через дороги по ул. Ладожской в районе остановки «Дачная», ул. Бакунина в районе примыкания к ул. Шевченко и в районе пересечения с ул. Кулакова, ул. Революционной в районе примыкания к ул. Ставского», — рассказал он.

Также для обеспечения безопасности было принято решение обустроить регулируемый переход на ул. Большая Арбековкая в районе примыкания к 5-му проезду Кольцова и 1-му Онежскому проезду. Объект планируют ввести в эксплуатацию в ноябре.

«Там планируют установить светофор с кнопкой, хоть там проходит и небольшой поток пешеходов, есть опасность для людей, потому что машины едут с большой скоростью», — отметил Юрий Ильин.

Депутат Александр Стрельников попросил обратить внимание еще на один опасный переход через проезжую часть в районе улицы Рахманинова.

«Люди большим потоком там идут, многие — к гимназии и садику, которые расположены неподалеку. Целый микрорайон страдает», — сказал он.

Народный избранник Юрий Крячко обратил внимание, что не все улицы, которые отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги», являются таковыми.

«Улицы в районе Бугровки никак нельзя назвать «безопасными и качественными». Потому что раньше, когда были ямы, водители ехали медленно, а сейчас летают», — заявил он.

Юрий Ильин согласился, что такая проблема есть.

«Водители должны соблюдать скоростной режим, например, при подъезде к пешеходному переходу — снижать скорость до 40 км/ч. Но если поблизости нет пешеходов, никто это правило не соблюдает», — сказал замглавы администрации.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=44.942241%2C53.215939&mode=search&panorama%5Bdirection%5D=124.625834%2C-3.119962&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=44.941247%2C53.215932&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C59.311269&sll=44.925700%2C53.216184&source=wizgeo&text=Россия%2C%20Пенза%2C%20Большая%20Арбековская%20улица&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=18

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