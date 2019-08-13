В Пензе на опасном участке дороги в Арбеково установят светофор с кнопкой

13 августа в ходе очередной комиссии Гордумы вице-мэр Пензы Юрий Ильин рассказал о мерах, которые принимает администрация по обеспечению безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних.

Как сообщил вице-мэр, в Пензе — 905 пешеходных переходов, из них 106 расположены вблизи школ и других учебных заведений. Обустроены в согласно с требованиям действующих национальных стандартов — 495 и 53, соответственно.

«В рамках муниципальной программы в 2019 году проводятся работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком на 53 улицах города, а также краской — на 125 улицах. Кроме того, в рамках программы установили светофор на переходе по ул. Измайлова. Обустроены нерегулируемые пешеходные переходы через дороги по ул. Ладожской в районе остановки «Дачная», ул. Бакунина в районе примыкания к ул. Шевченко и в районе пересечения с ул. Кулакова, ул. Революционной в районе примыкания к ул. Ставского», — рассказал он.

Также для обеспечения безопасности было принято решение обустроить регулируемый переход на ул. Большая Арбековкая в районе примыкания к 5-му проезду Кольцова и 1-му Онежскому проезду. Объект планируют ввести в эксплуатацию в ноябре.

«Там планируют установить светофор с кнопкой, хоть там проходит и небольшой поток пешеходов, есть опасность для людей, потому что машины едут с большой скоростью», — отметил Юрий Ильин.

Депутат Александр Стрельников попросил обратить внимание еще на один опасный переход через проезжую часть в районе улицы Рахманинова.

«Люди большим потоком там идут, многие — к гимназии и садику, которые расположены неподалеку. Целый микрорайон страдает», — сказал он.

Народный избранник Юрий Крячко обратил внимание, что не все улицы, которые отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги», являются таковыми.

«Улицы в районе Бугровки никак нельзя назвать «безопасными и качественными». Потому что раньше, когда были ямы, водители ехали медленно, а сейчас летают», — заявил он.

Юрий Ильин согласился, что такая проблема есть.

«Водители должны соблюдать скоростной режим, например, при подъезде к пешеходному переходу — снижать скорость до 40 км/ч. Но если поблизости нет пешеходов, никто это правило не соблюдает», — сказал замглавы администрации.