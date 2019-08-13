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В Пензе появилось детское оборудование для физиотерапии за 2,8 млн руб

13 августа в 16:31 184 просмотра

Физиотерапевтические аппараты на сумму 2,8 млн рублей поступили в городские детские поликлиники. Оборудование было куплено на средства Фонда обязательного медицинского страхования.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в детские поликлиники Пензы поступили медицинские аппараты для лечения детских заболеваний ЛОР-органов, глаз, кожи, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Современные ультразвуковые ингаляторы позволят эффективнее лечить воспалительные процессы в легких, бронхиты, а также болезни носа и горла. Аппараты лазерной терапии помогут пациентам в борьбе с ринитом, гайморитом, отитом, ангиной. Аппараты для лекарственного электрофореза предназначены для лечения заболеваний костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также желудочно-кишечного тракта, а аппарат «Тонус» незаменим при нервно-мышечных заболеваниях и лечении спазмов мышц, возникших в результате растяжений, травм.

Общая стоимость физиотерапевтических аппаратов — 2,8 млн рублей. Они приобретены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5740/

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