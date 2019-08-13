Курс доллара вырос до 65,6 руб

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 августа.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,4287 руб. до 65,6017 руб., курс евро — с 73,1231 руб. до 73,4149 руб.

Золото будет стоить 3 221,08 рублей за грамм, серебро — 36,79, платина — 1 824,41, палладий — 3 037,16 руб./гр.