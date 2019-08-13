Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Центробанк поднял курсы доллара и евро
Курс доллара вырос до 65,25 руб
Курсы доллара и евро выросли после выходных
Курс доллара вырос до 64 рублей
Курсы доллара и евро снова начали расти
Центробанк снизил курсы доллара и евро
Доллар подорожал на 40 копеек
Курс евро продолжает медленно расти
Центробанк опубликовал официальные курсы валют
Центробанк опубликовал официальные курсы валют

Курс доллара вырос до 65,6 руб

13 августа в 17:41 100 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 августа.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,4287 руб. до 65,6017 руб., курс евро — с 73,1231 руб. до 73,4149 руб.

Золото будет стоить 3 221,08 рублей за грамм, серебро — 36,79, платина — 1 824,41, палладий — 3 037,16 руб./гр.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...