В закон о детских пособиях намерены внести изменения

В Минтруда подготовили проект приказа о внесении изменений в порядок осуществления ежемесячных выплат при рождении первого и (или) второго ребенка.

Отмечается, что проект приказа разработан для исполнения ранее внесенных поправок в закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Поправки предусматривают увеличение размера выплаты при рождении или усыновлении первого или второго ребенка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Помимо этого, пособия будут платить до достижения ребенком трех лет, а не полутора, как это было ранее.

Напомним, о том, какие пособия получат пензенские семьи, можно узнать здесь.