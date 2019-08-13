Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Россиянам рассказали, можно ли уйти в отпуск на день
В России предложили работать четыре дня в неделю
На малых и средних предприятиях сократилось количество работников
В России предложили новую схему продажи алкоголя в Сети
В России усложнят порядок применения электронной подписи
Ольга Васильева рассказала об изменениях в российских колледжах
Средний чек жителей Поволжья — один из самых маленьких в России
Российских студентов будет отчислять искусственный интеллект
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян
У российских военных появится своя сотовая связь

В закон о детских пособиях намерены внести изменения

13 августа в 17:01 136 просмотров
(или) второго ребенка.

" data-title="В закон о детских пособиях намерены внести изменения — Пенза-пресс, рунет за день">

В Минтруда подготовили проект приказа о внесении изменений в порядок осуществления ежемесячных выплат при рождении первого и (или) второго ребенка.

Отмечается, что проект приказа разработан для исполнения ранее внесенных поправок в закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Поправки предусматривают увеличение размера выплаты при рождении или усыновлении первого или второго ребенка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Помимо этого, пособия будут платить до достижения ребенком трех лет, а не полутора, как это было ранее.

Напомним, о том, какие пособия получат пензенские семьи, можно узнать здесь.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...