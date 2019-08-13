В закон о детских пособиях намерены внести изменения

Отмечается, что проект приказа разработан для исполнения ранее внесенных поправок в закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Поправки предусматривают увеличение размера выплаты при рождении или усыновлении первого или второго ребенка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Помимо этого, пособия будут платить до достижения ребенком трех лет, а не полутора, как это было ранее.
Напомним, о том, какие пособия получат пензенские семьи, можно узнать здесь.