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В Пензенской области нашли останки охотника, пропавшего 4 года назад

13 августа в 17:20 262 просмотра
, пропавшего без вести в 2015 году. Его останки нашли жители Нижнеломовского района.

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В Пензенской области проводится проверка по факту смерти мужчины, пропавшего без вести в 2015 году. Его останки нашли жители Нижнеломовского района.

По данным следствия, 11 апреля 2015 года пензенец 1964 года рождения пошел на охоту в Нижнеломовский район, после чего перестал выходить на связь с родственниками.

10 августа текущего года жители Нижнеломовского района нашли в лесном массиве вблизи села Красное человеческие останки. По найденным рядом личным вещам и охотничьим принадлежностям правоохранители и родственники смогли установить личность погибшего, сообщили в пресс-службе областного следкома.

С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1381797/

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