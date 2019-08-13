В Пензенской области нашли останки охотника, пропавшего 4 года назад

В Пензенской области проводится проверка по факту смерти мужчины, пропавшего без вести в 2015 году. Его останки нашли жители Нижнеломовского района.

По данным следствия, 11 апреля 2015 года пензенец 1964 года рождения пошел на охоту в Нижнеломовский район, после чего перестал выходить на связь с родственниками.

10 августа текущего года жители Нижнеломовского района нашли в лесном массиве вблизи села Красное человеческие останки. По найденным рядом личным вещам и охотничьим принадлежностям правоохранители и родственники смогли установить личность погибшего, сообщили в пресс-службе областного следкома.

С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.