На молоко и сметану для пензенских больниц потратят 16,2 млн рублей

В Пензенской области для нужд учреждений здравоохранения закупят продукты питания (молоко, сметану и кефир) на сумму, превышающую 16 млн рублей.

Согласно информации на официальном сайте Госзакупок, сумма контракта составляет 16 млн 243 тыс. 416 рублей: кефир жирностью 2,5% будет закуплен на 5 млн 884 тыс. 216 рублей, молоко жирностью 3,2% - на 8 млн 235 тыс. 920 рублей и сметана 20% жирности — на 2 млн 123 тыс. 280 рублей. В настоящее время определение поставщика завершено.

Заказчиками являются 17 медорганизаций, среди которых — районные больницы, областные онкологический и туберкулезный диспансеры, детская больница им. Филатова, клиническая больница им. Бурденко и другие.