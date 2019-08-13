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На молоко и сметану для пензенских больниц потратят 16,2 млн рублей

13 августа в 17:33 118 просмотров
(молоко, сметану и кефир) на сумму, превышающую 16 млн рублей.

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В Пензенской области для нужд учреждений здравоохранения закупят продукты питания (молоко, сметану и кефир) на сумму, превышающую 16 млн рублей.

Согласно информации на официальном сайте Госзакупок, сумма контракта составляет 16 млн 243 тыс. 416 рублей: кефир жирностью 2,5% будет закуплен на 5 млн 884 тыс. 216 рублей, молоко жирностью 3,2% - на 8 млн 235 тыс. 920 рублей и сметана 20% жирности — на 2 млн 123 тыс. 280 рублей. В настоящее время определение поставщика завершено.

Заказчиками являются 17 медорганизаций, среди которых — районные больницы, областные онкологический и туберкулезный диспансеры, детская больница им. Филатова, клиническая больница им. Бурденко и другие.


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