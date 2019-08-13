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Лидин оценил реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в Колышлее

13 августа в 17:42 90 просмотров
«Бережливая поликлиника» на базе Колышлейской районной больницы.

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Губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин ознакомились с ходом реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника» на базе Колышлейской районной больницы.

Ивану Белозерцеву и Валерию Лидину продемонстрировали особенности организации работы «открытой регистратуры» и рассказали об изменениях, произошедших в медицинском учреждении в результате применения новых стандартов в соответствии с проектом, сообщает пресс-служба областного ЗакСобрания.

«Повышая эффективность работы учреждений здравоохранения, мы повышаем качество и доступность медицинской помощи, а значит, улучшаем условия жизни людей», — подчеркнул Валерий Лидин.

Также глава региона и спикер ЗакСобрания осмотрели отделение хирургии районной больницы и отметили достойный ремонт. Помимо этого, они ознакомились с деятельностью местного санатория. По мнению посетителей, для полноценного отдыха не нужно ехать в зарубежные страны — в пензенских здравницах созданы отличные условия для восстановления здоровья.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/news/59628/

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