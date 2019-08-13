Верховный Суд РФ оставил в силе приговор в отношении саратовского экс-судьи

Коллегия по уголовным делам Верхового Суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении бывшего саратовского судьи Владимира Стасенкова, а его жалобу — без удовлетворения.

В пресс-службе облпрокуратуры напомнили о том, что Владимиру Стасенкову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей и с лишением права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

Не согласившись с приговором, 56-летний осужденный и его защитник подали апелляции, оспаривая фактические обстоятельства по делу, указывая на нарушения уголовно-процессуального закона и несправедливость назначенного наказания. Однако их жалобы остались без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 6 августа.

Напомним, Владимир Стасенков осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»): якобы он пообещал содействовать в вынесении оправдательного приговора подсудимому.

Приговор Владимиру Стасенкову огласили 21 марта. Подробности уголовного дела можно почитать здесь.