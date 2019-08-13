В Пензе устранили утечку на улице Суворова

В Пензе на пересечении улиц Суворова и Некрасова без отключения холодного водоснабжения устранили утечку.

Как сообщили в ООО «Горводоканал», на стальной водопроводной трубе диаметром 300 мм образовался свищ. Водопроводные сети чинили с 8 до 17 часов. Для ликвидации утечки были произведены сварочные работы. Из-за ремонта пришлось временно перекрыть одну полосу проезжей части.

На данный момент основные мероприятия по ремонту водопроводных сетей завершились. Начальник управления транспорта и связи города Пензы Юлия Еремина на своей странице в Facebook сообщила, что движение общественного транспорта по ул. Суворова в настоящее время возобновлено.

Ранее информагентство «Пенза-Пресс» сообщало, что из-за аварийных работ на ул. Суворова изменилась схема движения общественного транспорта.