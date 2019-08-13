Белозерцев оценил капремонт в Колышлейской районной больнице

13 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе посещения Колышлейской районной больницы призвал усилить кадровую работу в учреждениях здравоохранения на территории муниципальных образований.

«Принимая медиков в больницы областного центра, нужно отдавать предпочтение тем из них, кто лет десять отработал в сельских организациях здравоохранения. Опыт, который молодые врачи и средний медперсонал получают в районных лечебных учреждениях, бесценен. Многие врачи начинают с сельских больниц. Президент России принял решение, и Правительство РФ поддержало инициативу помогать медицинским кадрам на селе. Сегодня для приобретения жилья им выделяется миллион рублей. Из областного бюджета на эти цели мы направили 50 млн. рублей», — сообщил глава региона.

Иван Белозерцев осмотрел отремонтированное терапевтическое отделение, где заменили дверные блоки, систему отопления, водоснабжения и канализации; установили новую пожарно-охранную сигнализацию; выполнили отделку полов и стен во всех помещениях. Кроме того, закупили новые кровати, медицинские тумбочки, мебель для персонала.

Как сообщает пресс-центр облправительства, ремонт также провели в операционном блоке, палатах интенсивной терапии. Оборудован переход между поликлиникой и стационаром, установлен резервный источник электроснабжения, смонтировано ограждение территории.

Глава региона высоко оценил проведенный в медучреждении капитальный ремонт, подчеркнув, что его главной целью ялвялось повышение качества обслуживания пациентов.