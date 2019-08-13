Пензенские депутаты нашли самый проблемный пешеходный переход (видео)

В Пензе в преддверии нового учебного года народные избранники проверили состояние пешеходных переходов рядом со школами и детскими садами. Нарушений оказалось немало. Однако их должны исправить до 1 сентября.

Депутаты городской Думы объехали несколько адресов, на которые поступило наибольшее количество жалоб от жителей. Так, на улице Герцена ремонт дороги проводили в 2015 году, тогда же и обустроили пешеходный переход возле местной школы. Однако тротуар так и не доделали. Автовладельцы оставляют машины у забора общеобразовательного учреждения, и пешеходам приходится обходить их по проезжей части.

В самом худшем состоянии оказался переход на улице Насосной: дорожная разметка едва видна на асфальте, лежачих полицейских нет, а сбавлять скорость автомобилистов заставляют огромные ямы. По словам заммэра Юрия Ильина, в скором времени нарушения исправят.

«Самая большая проблема — на улице Насосной. Мы определились с подрядной организацией, которая проведет ремонт, и до 1 сентября здесь все исправят, ямы действительно большие, проблемный участок и они как раз находятся на пешеходном переходе, который ведет к школе, то есть в дождливую погоду здесь образуется большая лужа», — сказал он.

Всего в Пензе — 106 пешеходных переходов, которые находятся вблизи образовательных учреждений. Со слов Юрия Ильина, 53 не соответствуют требованиям ГОСТа, то есть ровно половина. Устранять нарушения начнут в 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».