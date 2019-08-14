Ремонт дорог и освещение улиц. Белозерцев выслушал просьбы колышлейцев

Как сообщает пресс-центр облправительства, сельчан волновали вопросы, связанные с качеством дорог, уличным освещением, проведением интернета и капремонтом зданий.

Один из жителей райцентра рассказал о плохом состоянии дороги на ул. Титова, ведущей к птицефабрике: дорога разбита грузовым транспортом. Сейчас она частично отсыпана щебнем, но этого, по словам заявителя, недостаточно.

«В этом году делайте качественную отсыпку щебнем и грейдирование, чтобы дорога была проезжей. На следующий год делайте проектно-сметную документацию: дорогу нужно отремонтировать», — поручил Иван Белозерцев.

Глава региона напомнил о том, что в этом году району было выделено порядка 21 млн рублей субсидий из бюджета области. На эти средства в порядок привели пять дорог в Колышлее и близлежащих селах.

Другая сельчанка обратилась к Ивану Белозерцеву с просьбой отремонтировать участок дороги, соединяющий Колышлейский и Малосердобинский районы. Также она отметила, что подъезд к селу Трескино не освещен.

«У нас был в плане ремонт дороги на 2021 год, но мы сделаем ее с освещением в 2020-м. И вас обязательно пригласим на торжественное открытие», — отметил губернатор.

Жители района также интересовались, будет ли продолжена работа в поселке по установке уличного освещения: несмотря на то, что в последние годы ситуация значительно улучшилась, на некоторых улицах свет горит только частично.

По словам главы администрации Колышлейского района Александра Спирягина, в прошлом году по областной программе были установлены 384 светоточки. В сентябре 2019-го в Колышлее заменят 60 ламп уличного освещения и смонтируют 30 новых.

«Надо продолжать участие в программе. Идти на расходы по этой услуге для жителей. Необходимо, чтобы людям было комфортно: это поручение президента. Глава обещает этот вопрос решить, а я возьму на контроль», — заверил губернатор.

Также сельчане жаловались на низкое качество интернета в селе Апраксино, где проживают около 200 человек. Есть оптоволоконная линия связи и точка доступа Wi-Fi, но провести оптоволокно в дома затруднительно: расстояние от центрального кабеля до домовладений составляет около километра, а владелец опор линии передач требует высокую арендную плату.

«Проблема существует, и надо ее решать, искать варианты с опорами линии передач или с беспроводной связью. У нас есть федеральная программа, по которой мы широкополосный интернет подводим к населенным пунктам, школам, почте, объектам соцкультбыта. Люди имеют право сами принять решение по доступу к частным домовладениям, скооперироваться, создать фонд и оплатить точку доступа. Такую возможность им надо обеспечить», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Колышлейцы также просили о ремонте муниципальной бани в райцентре и жаловались на размер пенсий у муниципальных служащих за выслугу лет.