Производителей могут обязать раскрывать стандарты изготовления продуктов

Роспотребнадзор и Европейская экономическая комиссия рассмотрят предложение обязать производителей в странах ЕАЭС раскрывать внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания.

Как сообщают «Известия», на сегодняшний день технические условия и стандарты организации (СТО) относятся к интеллектуальной собственности предприятий и чаще всего не публикуются.

По мнению экспертов, размещение на упаковке данных об условиях производства поможет снизить долю фальсификата на рынке. Потребители и надзорные органы смогут узнать точную информацию о продукте и контролировать исполнение стандарта.

В настоящее время производители в обязательном порядке сообщают о выпуске товаров по ГОСТам. Указывать технические условия и СТО на упаковке обязаны только изготовители молока и масложировой продукции. Остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе.