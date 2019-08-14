Медкабинеты на пензенских заводах лицензируют до конца года
Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
Отзыв на повесть Стивена Кинга и Ричарда Чизмара «Гвенди и ее шкатулка» (16+)
Наши новости
В России изменили концепцию развития 5G
В закон о детских пособиях намерены внести изменения
Россиянам рассказали, можно ли уйти в отпуск на день
В России предложили работать четыре дня в неделю
На малых и средних предприятиях сократилось количество работников
В России предложили новую схему продажи алкоголя в Сети
В России усложнят порядок применения электронной подписи
Ольга Васильева рассказала об изменениях в российских колледжах
Средний чек жителей Поволжья — один из самых маленьких в России
Российских студентов будет отчислять искусственный интеллект

Производителей могут обязать раскрывать стандарты изготовления продуктов

14 августа в 09:11 194 просмотра
, по которым они изготавливают продукты питания.

" data-title="Производителей могут обязать раскрывать стандарты изготовления продуктов — Пенза-пресс, рунет за день">

Роспотребнадзор и Европейская экономическая комиссия рассмотрят предложение обязать производителей в странах ЕАЭС раскрывать внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания.

Как сообщают «Известия», на сегодняшний день технические условия и стандарты организации (СТО) относятся к интеллектуальной собственности предприятий и чаще всего не публикуются.

По мнению экспертов, размещение на упаковке данных об условиях производства поможет снизить долю фальсификата на рынке. Потребители и надзорные органы смогут узнать точную информацию о продукте и контролировать исполнение стандарта.

В настоящее время производители в обязательном порядке сообщают о выпуске товаров по ГОСТам. Указывать технические условия и СТО на упаковке обязаны только изготовители молока и масложировой продукции. Остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...