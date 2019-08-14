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Пензенец просит убрать знак «Одностороннее движение» с ул. Богданова

14 августа в 09:18 258 просмотров
Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что водители игнорируют знак «Одностороннее движение» на улице Богданова.

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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что водители игнорируют знак «Одностороннее движение» на улице Богданова.

«От перекрестка улиц Богданова и Чкалова до перекрестка улиц Богданова и Лермонтова установлен знак «Одностороннее движение». При въезде на данный участок дороги из дворов установлены знаки «Выезд на дорогу с односторонним движением». Но они почти всеми водителями игнорируются. Зная, что здесь расположены областная прокуратура и администрация Первомайского района, водители спокойно двигаются по встречной полосе, так как автоинспекторы здесь, якобы, не останавливают.

Из-за этого здесь часто случаются аварии, так как двигающиеся по улице Богданова со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Лермонтова никак не ожидают увидеть встречный автомобиль, а нарушающие автолюбители не желают им уступать дорогу. Движение по встречной полосе здесь происходит регулярно, каждые 10 минут видишь водителя, нарушающего правила ПДД.

Для чего тогда поставили здесь данный знак «Одностороннее движение», если его исполнение никто не контролирует? Предлагаю снять его на улице Богданова. Аварий станет меньше, так как водители будут готовы к появлению встречной машины», — написал мужчина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос по данному обращению.


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