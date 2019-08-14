Жителя Каменки будут судить за причинение смерти знакомому

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензенской области в причинении смерти. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данным следствия, 28 мая 32-летний мужчина приехал в гости к знакомой, проживающей на улице Ульяновской, где собравшиеся распивали алкоголь. Позже к компании присоединился его 38-летний знакомый. Из-за давно имеющихся взаимных обид мужчины поссорились. Один толкнул другого на диван и начал бить по голове, после чего столкнул на пол.



Присутствующие вызвали «скорую», и мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался 12 июня, сообщили в пресс-службе областного следкома.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчина 1981 года рождения скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, которую получил в результате падения. Обвиняемый был задержан и в ходе предварительного следствия по решению суда находился под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.