В Золотаревке капитально отремонтировали дорогу

В Пензенской области завершили капитальный ремонт участка дороги «поселок Ахуны-село Золотаревка» протяженностью в 1 км 100 метров.

Отмечается, что проезжую часть отремонтировали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В пресс-центре регионального правительства уточнили, что участок проходит в селе Золотаревка.

Рабочие отфрезеровали покрытие проезжей части, сделали выравнивающий и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Вдоль проезжей части обустроили тротуары и ограждение. Установили предупреждающие знаки дорожного движения. Кроме того, специалисты сделали нерегулируемые пешеходные переходы, установили искусственное освещение проезжей части и пешеходной зоны.