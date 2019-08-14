В Золотаревке капитально отремонтировали дорогу

Отмечается, что проезжую часть отремонтировали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В пресс-центре регионального правительства уточнили, что участок проходит в селе Золотаревка.
Рабочие отфрезеровали покрытие проезжей части, сделали выравнивающий и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Вдоль проезжей части обустроили тротуары и ограждение. Установили предупреждающие знаки дорожного движения. Кроме того, специалисты сделали нерегулируемые пешеходные переходы, установили искусственное освещение проезжей части и пешеходной зоны.