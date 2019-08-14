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В Золотаревке капитально отремонтировали дорогу

14 августа в 09:36 182 просмотра
«поселок Ахуны-село Золотаревка» протяженностью в 1 км 100 метров.

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В Пензенской области завершили капитальный ремонт участка дороги «поселок Ахуны-село Золотаревка» протяженностью в 1 км 100 метров.

Отмечается, что проезжую часть отремонтировали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В пресс-центре регионального правительства уточнили, что участок проходит в селе Золотаревка.

Рабочие отфрезеровали покрытие проезжей части, сделали выравнивающий и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Вдоль проезжей части обустроили тротуары и ограждение. Установили предупреждающие знаки дорожного движения. Кроме того, специалисты сделали нерегулируемые пешеходные переходы, установили искусственное освещение проезжей части и пешеходной зоны.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/176902/

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